Мошенники продолжают звонить орловцам от имени ФСБ

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ведомства по Орловской области.

Преступные звонки и сообщения поступают в адрес жителей нашего региона. Мошенники используют сервисы подменных номеров, а также мессенджер WhatsApp.

Злоумышленники действуют по следующей схеме. Они представляются сотрудниками ФСБ, затем убеждают граждан оказать им содействие в выявлении преступлений, в том числе, якобы, связанных с финансированием вооружённых формирований Украины. Подтверждая свои мифические полномочия, они пересылают орловцам фотографии и видеозаписи, где демонстрируют служебные документы – разумеется, поддельные.

Далее мошенники предлагают гражданам установить на смартфоны специальное программное обеспечение. Эти приложения дают злоумышленникам возможность удалённого доступа к управлению чужим телефоном – в том числе, подключёнными сервисами онлайн-банков. Когда собеседник активирует программу, мошенник списывает его средства на посторонний счёт без какого-либо согласия и ведома гражданина.

Кроме того, преступники внушают своим жертвам, что контакты с ними необходимо держать в тайне – как от родственников, так и от сотрудников кредитных учреждений. При этом они вынуждают орловцев брать кредиты на крупные суммы и направлять эти деньги мошенникам.

В Управлении ФСБ по Орловской области напомнили, что взаимодействие с сотрудниками ведомства осуществляется путём личного контакта – в условиях, которые позволяют гражданину удостовериться в личности его собеседника. При поступлении подобных звонков и сообщений необходимо завершить беседу. Если собеседник представился сотрудником ФСБ, то о таком факте нужно сообщить в дежурную службу областного Управления по номеру 43-23-90.

ИА «Орелград»