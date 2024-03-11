В Госдуме предложили перекрыть «легкие ходы» к гражданству и льготам

Процедуру хотят сделать более честной.

Предложенные поправки касаются ряда пунктов федерального закона о гражданстве Российской Федерации. В нем предусмотрен упрощенный порядок для соотечественников и льготных категорий. В то же время ряд норм в законе дают возможность получения гражданства при выполнении формальных критериев, достигнутых мнимым образом.

Депутаты фракции ЛДПР предлагают продлить срок постоянного проживания на территории России для получения гражданства до восьми лет, а для получения вида на жительство – до двух лет. Таким образом общее время увеличивается до 10 лет. Родители, чьи дети являются гражданами России, могут претендовать на гражданство в упрощенной форме, только если дети живут в нашей стране более пяти лет. Получить гражданство через брак должны только прожившие с супругом не менее трех лет и имеющие несовершеннолетнего ребенка, считают законодатели. Также гражданство предлагают давать тем, кто отслужил по контракту в ВС РФ (или воинских формированиях) не менее двух лет.

«Предлагаемые нами меры закроют лазейки, позволяющие легко получать документы и пользоваться всеми льготами гражданина нашей страны, – прокомментировал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. – Если человек действительно хочет стать гражданином нашей страны, он должен вложиться экономически. Отработать десять лет или отслужить в армии по контракту. А случилась любовь, появились дети — воспитывай, расти и только через три года брака претендуй на гражданство», — заявил Леонид Слуцкий.

Ознакомиться с текстом законопроекта можно по ссылке.

Россия является многонациональным и многоконфессиональным государством. Измененные правила депортации мигрантов позволяют в ряде случаев заменить выдворение штрафом. И это важно для ответственных и трудолюбивых семей, строящих новое будущее в России. Однако такая мягкая политика может обернуться и негативными последствиями. В СКР отмечали рост тяжких преступлений, совершенных мигрантами. За первую половину 2023 года +32%. В МВД публиковали статистику по всем видам нарушений. Рост 6,5%, если сравнивать первое полугодие 2023 и аналогичный период 2022.

В Орловской области за пять месяцев 2023 года сотрудниками подразделений по вопросам миграции УМВД было выявлено 1153 факта нарушений миграционного законодательства. Около 50% связанны с пребыванием и проживанием в России иностранных граждан и людей без гражданства. В конце 2023 года Орел потрясло убийство женщины в Зареченском микрорайоне. Тело с множественными повреждениями осколком бутылки было обнаружено в лесополосе. Силовики выяснили, что 37-летний гражданин Узбекистана напал на женщину в приступе ревности. Убийцу отправили в колонию строго режима на 10 лет.

ИА “Орелград”