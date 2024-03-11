В поликлинике №3 Орла рассказали о судьбе роддома

11.3.2024 | 17:36 Важное, Медицина, Новости

В его бывших зданиях откроются несколько отделений.

Фото: ИА “Орелград”

Напомним, что основная часть построек, ранее входивших в состав роддома №2, отошла именно «третьей» поликлинике. В том числе – главные здания, по 2-й Посадской, 19, и Карачевской, 50 (соответственно, четырёх- и трёхэтажные, включая подземные этажи).

Как удалось узнать «Вести-Орёл», поликлиника планирует открыть здесь отделение реабилитации (дневной стационар) и эндоскопическое отделение. Также будет организован центр хирургической помощи в амбулаторных условиях.

В реабилитационном отделении будут оказывать помощь пациентам с поражениями костей и мышц, неврологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы. Также здесь помогут орловцам, переболевшим ковидом.

В эндоскопическом отделении будут заниматься соответствующими исследованиями с использованием необходимой медтехники.

В центре по оказанию хирургической помощи в амбулаторных условиях будут делать некоторые виды операций, не требующие госпитализации. Например, удалять доброкачественные новообразования верхних и нижних слоёв кожи, а также осуществлять манипуляции на мышечных тканях.

Впрочем, планы начнут воплощаться в жизнь только после того, как здания окончательно передадут поликлинике, а затем приведут в нормативное состояние.

ИА «Орелград»


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