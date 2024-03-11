На Орловщине на 10% вырос оборот продаж через кассы

В январе выручка с применением контрольно-кассовой техники превысила 15 миллиардов рублей.

В Орловской области выручка с применением контрольно-кассовой техники (ККТ) выросла примерно на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. По данным регионального Управления ФНС России, в январе текущего года она составила около 15,2 миллиарда рублей, что почти на 1,5 миллиарда рублей больше, чем было в январе 2023 года. Налоговики связывают эту тенденцию с реализацией так называемых отраслевых проектов, целью которых является, по сути, легализация продаж. В их рамках идет работа по внедрению новой ККТ и контроль за использованием такой техники.

«На протяжении нескольких лет ФНС России внедряет в свою деятельность практику проведения отраслевых проектов, направленных на «обеление» определенных сфер деятельности, сокращение теневого денежного оборота и поступление в бюджет налогов в объеме, соответствующем фактическим доходам, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Так, в рамках контроля за соблюдением законодательства о применении ККТ охвачена торговля на розничных рынках и ярмарках».

В областной налоговой службе отметили и то, что в регионе возобновилась реализаций отраслевого проекта «Общественное питание». Его целью является повсеместное внедрение и применение контрольно-кассовой техники и выдачи кассовых чеков предприятиями по оказанию услуг общественного питания. Налоговики в рамках данного проекта анализируют финансово-хозяйственную деятельность общепита. Если в ходе анализа выявляются риски неиспользования контрольно-кассовой техники, то в отношении такого бара, кафе, «забегаловки» и пр. будут проводиться мероприятия государственного контроля.

«Отметим, что применяемая скоринговая система оценки деятельности налогоплательщика проводится на основании имеющейся у налоговых органов информации, в том числе выявляются аномалии в деятельности налогоплательщика при применении ККТ, свидетельствующие о наличии налоговых рисков», – уточнили в УФНС России по Орловской области. Ведомство также обращает внимание на то, что при расчете продавец обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге, либо направить ему кассовый чек в электронной форме.

Ранее пресс-служба Управления ФНС сообщила, что на территории Орловской области зарегистрировано 17,2 тысячи единиц контрольно-кассовой техники, из которых 89,7 процента прошли регистрацию в режиме онлайн. Популярность электронной регистрации объясняется тем, что вместо посещения территориального налогового органа можно пройти онлайн-регистрацию всего за 5 минут.

ИА «Орелград»