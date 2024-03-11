В Орле отмечают столетие Юрия Бондарева

Выставка книг «Горячий снег памяти» организована в «Бунинке».

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина начала работать выставка «Горячий снег памяти» Как пояснили организаторы, она проработает по 25 марта 2024 года, выставка посвящена 100-летию со дня рождения известного советского писателя Юрия Бондарева. В экспозиции представлены периодические издания «Литературная газета», «Культура», «Вопросы литературы», «Русская речь» и др., на страницах которых прослеживается жизненный и творческий путь Бондарева. Журнал «Литература в школе» предоставляет методическую помощь педагогам по изучению произведений писателя.

Центром предложенной экспозиции стали книги самого Юрия Бондарева. Он родился 15 марта 1924 года, а его сердце перестало биться 29 марта 2020 года. Юрий Бондарев не просто советский писатель, публицист и сценарист, он – участник Великой Отечественной войны, тема которой стала главной в его творчестве. Многие произведения Бондарева были экранизированы.

«Он писал о войне и мире, о любви и справедливости, о том, как сохранить человеческое достоинство в самые трудные времена, – говорят в библиотеке имени Бунина. – «Тишина» и «Горячий снег», «Берег» и «Выбор» – эти и другие его произведения пробуждали страстный читательский интерес и становились поводом для живых дискуссий. Его бескомпромиссность и верность тому, во что он верил всю жизнь, вызывали и вызывают неподдельное уважение».

С опубликованной в 1957 году повести «Батальоны просят огня» началась легендарная «лейтенантская проза», напоминают в «Бунинке», сумевшая сказать новое слово о Великой Отечественной войне. Это были первые рассказы из уст юных ветеранов, первое литературное потрясение так называемой «оттепели». И первым из таких лейтенантов стал Юрий Бондарев. Эту прозу еще называли «окопной правдой».

«Рассказывая нам о войне – настоящей, не плакатной, он описывал свои чувства, свою боль, – продолжают в «Бунинке». – Потому что сам прошел через горнило Сталинграда, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Киева, получил несколько ранений. Всей своей прозой, по словам Бондарева, он «искупал долг» перед теми, кто не вернулся с войны… Год столетия со дня рождения выдающегося писателя – это весомый повод поразмышлять о нем как о незаурядной личности, гражданине, истинном патриоте, мыслителе. Военная тема Бондарева – это протест против зла, которое несет в себе война».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»