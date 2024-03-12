Комиссия по наградам будет заседать реже, чем раньше

Губернатор Андрей Клычков скорректировал правила работы наградного органа.

Глава региона Андрей Клычков внес изменения в изданный в 2007 году указ «О комиссии по наградам при губернаторе Орловской области». Решение мотивировано необходимостью поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. Положение о коллегиальном органе изложено в новой редакции. Одним из главных новшеств стало изменение режима работы комиссии. Предыдущей редакцией документа предусматривалось, что заседать она должна не реже одного раза в два месяца. Теперь установлено, что заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Данный коллегиальный орган формируется лично губернатором Орловской области для «проведения общественной оценки материалов о награждении и обеспечения объективного подхода к поощрению граждан и организаций». Комиссия является совещательным и консультативным органом, действующим на общественных началах. Кстати, ее председателем Андрей Клычков назначил Александра Шалимова, руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области. Всего в состав включено 11 человек, в том числе чиновники обладминистрации, депутаты облсовета и представители общественных организаций.

Основными задачами комиссии являются: участие в обеспечении реализации губернатором его полномочий по решению вопросов, касающихся награждения государственными наградами РФ и Орловской области; подготовка предложений губернатору в сфере формирования и развития системы региональных наград. В частности, согласно новому положению именно комиссия рассматривает вопросы об учреждении и упразднении наград Орловской области и наград губернатора, представляя затем главе региона соответствующие заключения.

Она же рассматривает ходатайства о представлении к награждению государственными наградами Российской Федерации и Орловской области, представляет губернатору заключение о передаче региональных наград в музеи и рассматривает по поручению главы региона иные вопросы, связанные с награждением. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач и функций имеет право заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления.

ИА «Орелград»