Над Орловщиной сбили два украинских дрона

11.3.2024 | 9:23 Важное, Новости, Происшествия, СВО

Это произошло сегодня ночью.

Противодроновые ружья. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Информацию опубликовали на официальных ресурсах Министерства обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены… два БПЛА над территорией Орловской области», -сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Кроме того, ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата тогда же сбили над территорией соседней Брянской области.

Другие подробности ночной атаки рассказал в соцсетях губернатор Андрей Клычков. «Один аппарат был сбит ПВО над территорией Шаблыкинского района. Второй посажен силами радио-электронной борьбы в Сосковском районе», – поделился он.

Атака обошлась без пострадавших и повреждений. «В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия», – добавил Клычков.

ИА «Орелград»


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