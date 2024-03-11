Над Орловщиной сбили два украинских дрона

Это произошло сегодня ночью.

Информацию опубликовали на официальных ресурсах Министерства обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены… два БПЛА над территорией Орловской области», -сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Кроме того, ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата тогда же сбили над территорией соседней Брянской области.

Другие подробности ночной атаки рассказал в соцсетях губернатор Андрей Клычков. «Один аппарат был сбит ПВО над территорией Шаблыкинского района. Второй посажен силами радио-электронной борьбы в Сосковском районе», – поделился он.

Атака обошлась без пострадавших и повреждений. «В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия», – добавил Клычков.

ИА «Орелград»