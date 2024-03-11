В Орле нашли подрядчика для строительства выезда из Зареченского

Контракт заключат с ООО «Строй-проект».

Именно оно победило на соответствующих торгах.

В качестве заказчика работ выступала «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». «Строй-проект» снизил стартовую цену примерно на 7,5 миллиона рублей.

Компания согласилась выполнить работу за 202 миллиона 552 тысячи 148 рублей и 79 копеек. Также в торгах участвовала ещё одна фирма, предложившая цену, равную стартовой.

Работы нужно будет выполнить до 1-го июня 2025-го года. Дополнительный выезд из микрорайона построят по улице Витольда Почернина. Протяжённость дороги составит 855 метров.

ИА «Орелград»