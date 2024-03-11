В Орле владельца пивбара оштрафовали за рекламу пива

Орловское УФАС России признало ненадлежащей рекламой элемент оформления бара.

В Орле завершилась история с рассмотрением антимонопольного дела о рекламе алкоголя. Как сообщила пресс-служба Орловского УФАС России, местный предприниматель был признан виновным в нарушении закона и привлечен к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составил 4000 рублей. Кстати, максимальный штраф для бизнесмена мог составить 20 тысяч рублей.

Как уже рассказывал «Орелград», это дело впервые было рассмотрено в январе текущего года, когда сотрудниками регионального Управления ФАС был установлен факт распространения рекламы пива в оформлении бара «Жить хорошо». Заведение расположено на первом этаже жилого дома в городе Орле. Из сообщения антимонопольного органа следует, что на баннере был размещен текст такого содержания: «Бойлерное. Окунись в эпоху. Купи пиво в 3-х литровой банке». Также на баннере присутствовало изображение трехлитровой банки, наполовину заполненной пивом, и двух пивных кружек с напитком с характерной пивной «шапкой».

«Орловское УФАС России установило в действиях индивидуального предпринимателя при распространении данной рекламы нарушение требований законодательства о рекламе», – сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что, согласно требованиям законодательства, реклама алкогольной продукции не должна размещаться на внешних стенах зданий. Кстати, на момент рассмотрения дела в антимонопольном органе баннер уже был демонтирован собственником, но, как показали последние события, это не спасло его от привлечения к административной ответственности.

В УФАС также пояснили: согласно пункту 5 части 2 статьи 21 «Закона о рекламе» реклама алкогольной продукции не должна размещаться с использованием технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

ИА «Орелград»