Орловская область закупает всего 3% семян

11.3.2024 | 13:12 Новости, Экономика

Большая часть необходимого материала производится непосредственно в регионе.

Статистикой на заседании правительства региона 11 марта поделилась глава профильного департамента Евгения Суровцева. Засыпано 87 тысяч тонн семян яровых, зерновых, зернобобовых культур собственного производства (107% от потребности). Из них уже проверено 86%: 99% являются кондиционными. Кроме того, в семеноводческих хозяйствах имеется порядка 10,5 тысяч тонн семян собственного производства. И также были приобретены 2,5 тыс. тонн семян сортов и гибридов сельхозкультур, которые не производятся на территории Орловской области. Это рапс, сахарная свекла, подсолнечник и кукуруза.

«У нас всего около 3% семян, которые потребуются, не свои семена”, – уточнил губернатор Андрей Клычков.

«Да, это закуплено полностью», – пояснила Евгения Суровцева.

Также чиновница отметила, что в 2023 году посевы элитными семенами составляли 12% от общей посевной площади.

ИА “Орелград”


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