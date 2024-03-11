В Орле неделя началась с транспортного коллапса

На участке Комсомольской улицы перестали ходить троллейбусы.

Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт Орла онлайн» «Вконтакте».

Как утверждают авторы данной публикации, причиной проблемы является выход из строя электроподстанции. Она обеспечивает необходимое напряжение в контактной сети.

Без электротранспорта остался участок между автовокзалом и «Трилистником». Троллейбусы перестали ходить накануне вечером, однако наиболее остро вопрос встал утром понедельника. В итоге на остановках образовались огромные очереди.

«Нехватка троллейбусов наглядно показывает всю ситуацию с перевозками в областном центре», – указывают авторы поста.

ИА «Орелград»