В Орле неделя началась с транспортного коллапса

На участке Комсомольской улицы перестали ходить троллейбусы.
Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт Орла онлайн» «Вконтакте».
Как утверждают авторы данной публикации, причиной проблемы является выход из строя электроподстанции. Она обеспечивает необходимое напряжение в контактной сети.
Без электротранспорта остался участок между автовокзалом и «Трилистником». Троллейбусы перестали ходить накануне вечером, однако наиболее остро вопрос встал утром понедельника. В итоге на остановках образовались огромные очереди.
«Нехватка троллейбусов наглядно показывает всю ситуацию с перевозками в областном центре», – указывают авторы поста.
ИА «Орелград»