В Орле неделя началась с транспортного коллапса

11.3.2024 | 13:37 Новости, Происшествия

На участке Комсомольской улицы перестали ходить троллейбусы.

Фото: vk.com/bus57

Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт Орла онлайн» «Вконтакте».

Как утверждают авторы данной публикации, причиной проблемы является выход из строя электроподстанции. Она обеспечивает необходимое напряжение в контактной сети.

Без электротранспорта остался участок между автовокзалом и «Трилистником». Троллейбусы перестали ходить накануне вечером, однако наиболее остро вопрос встал утром понедельника. В итоге на остановках образовались огромные очереди.

«Нехватка троллейбусов наглядно показывает всю ситуацию с перевозками в областном центре», – указывают авторы поста.

ИА «Орелград»


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