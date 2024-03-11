Орелгосзаказчик озвучил главные стройки ближайших лет

Один из объектов поручил реконструировать лично Владимир Путин.

Планы на 2024 год на заседании правительства региона 11 марта раскрыл руководитель Орелгосзаказчика Александр Ященко. В проектировании сохранение Бунинки; строительство поликлиники №1, школ в Жилина и Северном районе Орла, ФОКа; капремонт театра кукол, детской поликлиники в Мценске и больницы им. С.П. Боткина; реконструкция реабилитационного центра «Березка», центра молодежи «Полет», гостиницы санатория «Дубрава».

Александр Ященко уточнил, что проекты «Полета» и первой поликлиники дорабатываются. Скоро будут направлены на экспертизу.

«Планируем в мае получить положительное заключение экспертизы по обоим объектам», – сказал Ященко.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков напомнил, что по «Полёту» есть поручение президента.

«Потому что у нас в городе нет полноценного центра для молодежи. И это крайне важно. И здесь, благодаря поддержке президента, мы можем его реализовать», – подчеркнул губернатор.

Отметим, реконструкцию «Полета» предварительно оценили в 837,87 млн рублей.

ИА “Орелград”