Орловский губернатор опасается превращения наливаек в рестораны

Скандальные заведения могут попытаться обойти закон.

Тему обсуждали на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации. С докладом выступил руководитель Департамента промышленности и торговли Денис Леонов.

Напомним, что с 1 апреля текущего года региональные власти получат право ограничивать время продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. Единственным исключением являются рестораны. В связи с этим губернатор Андрей Клычков выразил опасения, что всем известные «наливайки» попробуют получить соответствующие статусы и остаться недоступными для областной администрации.

«Уже три года с этими наливайками из пустого в порожнее переливаем», – Клычков. «Мы свою позицию сформулировали давно… Это не тот бизнес, который государство должно поддерживать. Это одно из тех позорных явлений, которые в нашей стране нужно искоренить», – ещё раз подчеркнул губернатор.

Впрочем, сейчас департамент усиленно готовится к 1 апреля. В этом ему помогает областной совет и правоохранительные органы. Идёт подготовка нормативной базы, которая поможет реализовать новые права региональной власти.

Как отметил спикер облсовета Леонид Музалевский, одна из текущих задач – разделить «наливайки» и обычные кафе. Так как если «под нож» попадут не только торговцы алкоголем, но и другие заведения общепита, расположенные в многоквартирных домах, это станет уже не хорошей, а плохой новостью.

ИА «Орелград»