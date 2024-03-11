Сроки строительства двух орловских школ в тумане

Губернатор Орловской области объяснил, почему их могут не сдать в 2024 году.

Вопрос о школах на 1225 мест на улице Родзевича-Белевича в Орле и в деревне Жилина Орловского округа на заседании правительства региона 11 марта задал депутат облсовета Виталий Рыбаков. Руководитель Орелгосзаказчика Александр Ященко подчеркнул, что его учреждение в ответе лишь за строительно-монтажные работы: они «должны быть окончены до конца 2024 года». В контракты не включены комплектация объектов мебелью, оборудованием.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что у любой стройки есть свой цикл.

«Бетон не может за один день застыть. И здесь нужно исходить из реальности», – призвал глава региона.

Андрей Клычков отметил, что подрядчик провел подготовительные работы, сейчас основная задача – выйти из экспертизы, потому что никакого фундамента без нее делать нельзя.

«Как только выход из экспертизы – вот здесь каждодневный график. И тогда мы с вами поймем цикл строительных работ. Это не какое-то волшебство. Я за то, чтобы любая стройка, тем более, если она касается детей, должна быть четко по нормативам. Будем понимать сроки, когда нужно будет начать общаться с министерствами. Здесь никаких фантазий быть не должно. Построить сарай – точно это не в связи с этой ситуацией».

Отметим, поиски подрядчиков для строительства двух школ начались в феврале 2023 года. В сентябре в Жилина уже заложили «капсулу времени». В церемонии принял участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Однако проект строительства все еще в экспертизе. Аналогичная ситуация по второму объекту.

В Орловском округе контракт на школу получило ООО «АС Монтаж», зарегистрированное в Химках, в Орле – ООО «Управление капитального строительства» из Москвы. Цена каждого объекта – около 1,1 млрд рублей. Школы в Жилина и Северном районе на «рекламной паузе», так оценил на одном из мероприятий заместитель начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» Дмитрий Штыков.

ИА “Орелград”