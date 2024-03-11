В Орле снесут кирпичную «самоволку» у школы №14

Такое решение приняли в мэрии.

Администрация Орла опубликовала соответствующее постановление.

Городские власти приняли решение о сносе кирпичного ограждения, самовольно установленного у здания по улице Карачевской, 65. Напомним, здесь находится школа №14, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Работы выполнит «Объединённый муниципальный заказчик». Отмечается, что собственник незаконного строения так и не был установлен и найден. Поэтому демонтированное ограждение некоторое время будет находиться на ответственном хранении.

Освобождённую территорию очистят от строительного и бытового мусора, также здесь усилят плодородный слой почвы и посеют многолетние травы.

Демонтаж конструкции производится «в целях предупреждения угрозы террористической безопасности на территории города Орла».

Отметим, что здание школы должны отремонтировать. Совсем недавно ФАС отменило результаты соответствующих торгов. Теперь подрядчика придётся искать заново.

ИА «Орелград»