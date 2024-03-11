Собственность Орловщины будут продавать по-новому

Объекты смогут передавать на приватизацию даже без стартовой цены.

Тему приватизации регионального имущества обсуждали сегодня на совещании у губернатора Орловской области.

Как оказалось, в минувшем году ситуация выправилась. Напомним, в 2022-м область получила от приватизации лишь 502 тысячи рублей дохода, хотя ожидала 8,8 миллиона.

В 2023-м показатель всё-таки вырос до более пристойных цифр в 5,3 миллиона. В целом, за три последних года Орловщина заработала таким образом около 9,7 миллиона рублей.

Впрочем, это всё равно нельзя назвать значительной суммой. Причина очевидна – основные активы, подлежавшие передаче на приватизацию, уже давно распроданы. Тем не менее, в облправительстве попытаются воспользоваться законодательной новинкой, позволяющей продавать региональную собственность ещё одним способом.

Если на имущество не найдётся покупателя, его попытаются реализовать вторично – уже путём публичного предложения. Такой способ предполагает пошаговое снижение стартовой цены на объект. Если же заявок всё равно не поступит, то лот смогут продать вообще без объявления цены. Назначать её будут сами покупатели. Победит тот, кто предложит большую сумму.

ИА «Орелград»