Орловская область расширяет площади под посевы

В этом году они вырастут на 12,6 тысячи гектаров.

Доклад на эту тему на сегодняшнем совещании у губернатора представила Евгения Суровцева, руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области.

Общая площадь посевов в этом году составит 1 миллион 343 тысяч 900 гектар. 438 тысяч приходится на яровые зерновые, зернобобовые и крупяные культуры, 435,9 – на озимые, 380,3 – на технические культуры.

На данный момент проблем с семенами и техникой не наблюдается. Потребность в удобрениях закрыта на 61,8%.

Также идёт подготовка по части горюче-смазочных материалов. Текущие запасы бензина оцениваются в 33,5% от нужного количества, дизельного топлива – в 82%.

Кроме того, государство внедряет различные схемы поддержки производителей сельскохозяйственной продукции. Суровцева отметила повышение интереса к областным агростартапам. В текущем году количество орловцев, подавших заявки на получение такой помощи, выросло в 2,5 раза. Напомним, недавно условия получения агростартапов были изменены.

ИА «Орелград»