В Орле начали строить фундамент здания аэровокзала

Об этом заявил глава «Орёлгосзаказчика».

Александр Ященко рассказал об итогах и планах работы своего учреждения на сегодняшнем совещании в администрации Орловской области.

По словам главы «Орёлгосзаказчика», сейчас на объекте строят фундамент здания аэровокзала. Параллельно идут работы по созданию дренажной системы взлётной полосы.

Клычков ещё раз уточнил у Ященко дату окончания первого этапа строительства аэропорта. Пока что речь идёт об августе текущего года.

Также глава «Орёлгосзаказчика» рассказал, что работы в «Орловском «Титанике»» выполнены примерно на 800 миллионов рублей. Медцентр на бульваре Победы должны сдать уже в этом году.

Всего в 2024-м «Госзаказчик» контролирует строительство 31-го объекта. В 2023-м их было 26. Отметим, что далеко не со всеми задачами подрядчики справились «на отлично». По словам Ященко, сейчас суды рассматривают претензии к исполнителям заказов на общую сумму 112 миллионов рублей.

ИА «Орелград»