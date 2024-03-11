Здание Должанской ЦРБ все еще не передали медикам

11.3.2024 | 12:19 Новости, Строительство

Губернатора Орловской области возмутило невыполненное обещание.

Фото: Андрей Клычков посетил объект 6 февраля

Затягивание сдачи работ констатировал на заседании правительства региона 11 марта руководитель Орелгосзаказчика Александр Ященко.

«Сейчас идет процесс передачи. Там уже практически все замечания устранены. Осталось только вывести мусор с территории. Мусор примерз», – пожаловался Ященко.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что ЦРБ должны были сдать еще месяц назад.

«Мы с вами были на объекте, все смотрели. И подрядчик брал на себя обязательства, и госзаказчик на себя брал обязательства. Сегодня 11 марта. Уже пора заканчивать. Там все работы были выполнены. Осталась только, по сути, косметика. На месяц уже сдвигаются обещанные сроки».

Клычков предположил, что подрядчик «собрался» к его визиту, а потом снова оставил минимальное количество людей.

Напомним, мировой суд Должанского района уже наказал ООО «ИСК «Добрый дом» штрафом в размере 1,9 миллиона рублей. Причиной стало то, что компания не завершила работы в срок до 30 ноября 2023 года. Общая стоимость ремонта поликлиники составляет более 44 млн рублей. Работы стартовали в апреле 2023 года.

Отметим, ООО «ИСК «Добрый дом» получило контракты на ремонт Хотынецкой СОШ (114 млн рублей) и гимназии в Ливнах (85 млн рублей).

ИА “Орелград”


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