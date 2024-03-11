Все сельхозземли Орловской области пройдут цифровизацию

Урожай с каждого поля можно отследить.

О цифровизации сельского хозяйства поговорили на заседании правительства региона 11 марта. Руководитель профильного департамента Евгения Суровцева отметила, что сейчас самыми актуальными системами являются ФГИС «Зерно» (отслеживание зернового рынка, производства зерна и продукции его переработки), а также ЕФИС ЗСН (система по контролю за землями сельхозназначения). Минсельхоз поставил задачу интеграции этих двух систем.

«Весь урожай, который производится сельхозпроизводителем, должен быть привязан к кадастровым номерам земельных участков, к конкретным полям, где производится этот урожай, – сказала Суровцева. – Это обеспечит прозрачность зернового рынка, уберет недобросовестных конкурентов, позволит обеспечить эффективность использования земель сельхозназначения».

В настоящее время 1600 пользователей в Орловской области зарегистрированы в системе (как непосредственно производители, так и элеваторы, перерабатывающие предприятия и организации, которые занимаются реализацией зерна). 39,5 тысячи полей на территорию области занесены в эту систему. Сейчас ведется работа по окончательному внесению всех земельных участков. Примерно до 15 марта она будет завершена, уточнила Евгения Суровцева.

ИА “Орелград”