Комиссии за оплату услуг ЖКХ орловцам могут отменить

Жители региона могут воспользоваться новой законодательной нормой.

С 1 июля 2024 года вступит в силу Федеральный закон от 19 декабря 2023 года № 602-ФЗ «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Об этом напоминает Орловское региональное отделение Ассоциации юристов России. Жители Орловской области вправе воспользоваться новшеством, чтобы снизить свои расходы на услуги ЖКХ.

«Указанным выше федеральным законом с некоторых категорий граждан прекратят взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней за несвоевременное или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, – сообщают орловские юристы. – Причем этот запрет должны будут учитывать при приеме средств в счет оплаты указанных услуг не только кредитные организации, но и платежные агенты, банковские платежные агенты (субагенты)».

Однако стоит помнить о том, что исключение предусмотрено для организаций федеральной почтовой связи. За ними сохраняется право взимание комиссии за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также пеней за несвоевременное или неполное внесение такой платы физическими лицами. Юристы подчеркивают и то, что анонсированные поправки в законодательство коснутся не всех граждан, а только тех физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Но в этом вопросе полной ясности пока нет.

«Перечень конкретных категорий должно утвердить правительство РФ, – поясняют в Орловском региональном отделении Ассоциации юристов России. – В ходе состоявшейся 14 декабря 2023 года программы «Итоги года с Владимиром Путиным» президент РФ анонсировал, что запрет точно будет распространен на пенсионеров».

ИА «Орелград»