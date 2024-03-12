Областная больница не получила принтеры из-за геополитики

Суд изучил спор о сорванной поставке оргтехники в медучреждение.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению Орловской областной клинической больницы к московскому обществу с ограниченной ответственностью «Торговая компания «ТК АВ-Медиа» о взыскании пени в размере 16 838 рублей и штрафа в размере 19 026 рублей за неисполнение обязательств по контракту. В судебном заседании истец в полном объеме поддержал заявленные требования, ответчик в судебное заседание не явился. Впрочем, в письменном отзыве столичная компания исковые требования не признала и указала, что причиной неисполнения контракта явились обстоятельства непреодолимой силы. Это повлекло ее отказ от исполнения контракта в одностороннем порядке.

Из материалов дела следует, что в начале февраля 2022 года стороны заключили контракт на поставку многофункциональных печатающих устройств. Цена контракта составляла 190 266 рублей. Поставщик обязался самостоятельно доставить товар заказчику в срок до 28 февраля 2022 года одной партией. Однако в согласованный день больница технику не получила. А 5 и 18 апреля 2022 года больница получила письма от своего поставщика с предложением об изменении срока поставки товара до 30 сентября 2022 года, увеличении цены контракта на 10 процентов и изменении порядка оплаты путем установления 50-процентного аванса.

«В указанных письмах ответчик ссылался на невозможность исполнения контракта по причине наличия действия обстоятельств непреодолимой силы, а также наличия чрезвычайности, непредотвратимости и причинно-следственной связи между указанными обстоятельствами и неисполнением обязательств», – говорится в материалах дела. В ответных письмах больница потребовала доказательства, в частности, предложила поставщику обратиться в региональную Торгово-промышленную палату для получения документа, подтверждающего невозможность исполнения обязательств по договору из-за обстоятельств непреодолимой силы.

В июле 2022 года поставщик разместил в Единой информационной системе уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта «в связи с резким изменением политических и экономических условий на территории России после 24.02.2022 г.». В одностороннем отказе поставщик сослался на то, что производитель отказался поставлять товар на территорию РФ. В подтверждение своих доводов представил письмо от производителя – компании Xerox. Позднее Управление ФАС России по Орловской области приняло решение не включать сведения о столичной компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Однако больница посчитала, что односторонний отказ ответчика от исполнения контракта является ничтожным, в связи с чем потребовала уплаты неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств и штрафа за их ненадлежащее исполнение. Суд принял сторону больницы и удовлетворил ее требования в полном объеме, обязав поставщика выплатить пени и штраф в заявленных в иске размерах. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»