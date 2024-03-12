Почти треть предприятий Орловщины сработали с убытком в 2023 году

Статистики рассказали о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области.

Как сообщает Орелстат, в 2023 году сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Орловской области в действующих ценах сложился в сумме 46,843 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков, 209 предприятий получили совокупную прибыль в размере 51,791 миллиарда рублей, а 74 предприятия сработали с убытком на общую сумму 4,947 миллиарда рублей. Таким образом, почти треть предприятий, охваченных статистическим наблюдением, оказались убыточными.

Однако стоит напомнить о том, что данная статистика не учитывает финансовые организации, в том числе некредитные, представителей малого бизнеса, а также государственные и муниципальные учреждения. Наиболее прибыльными оказались предприятия сферы обрабатывающих производств, совокупный сальдированный результат работы которых по итогам 2023 года составил 18,309 миллиарда рублей. Далее следуют: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 16,908 миллиарда рублей, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 9,569 миллиарда рублей, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 960,9 миллиона рублей.

Интересно, что те же самые отрасли оказались среди лидеров по числу убыточных предприятий. Так, в сфере обрабатывающих производств совокупный убыток составил 2,283 миллиарда рублей, в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 1,682 миллиарда рублей, в сфере транспортировки и хранения – 307,1 миллиона рублей, в сфере розничной и оптовой торговли, а также ремонта автотранспортных средств – 232,8 миллиона рублей. В целом в 2023 году оборот организаций Орловской области сложился в сумме 743,1 миллиарда рублей, что на 10,3 процента больше, в действующих ценах, чем было в 2022 году.

Данные этому по показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций. «Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность, в него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей)», – следует из годового отчета Орелстата.

ИА «Орелград»