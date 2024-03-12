Под Орлом хотят реорганизовать детский центр «Юбилейный»

К нему могут присоединить Тельченскую школу-интернат.

Пока что создана комиссия по реорганизации. Её текущая задача – просчитать возможные последствия такого решения.

Распоряжение о создании комиссии утвердил губернатор Андрей Клычков. Главой нового органа назначена Наталья Адаева, начальник управления профессионального и дополнительного образования департамента образования Орловской области.

Напомним, что федеральное правительство планирует прийти к единой модели по организации мест для содержания сирот. Подобные процессы сейчас идут по всей стране.

В минувшем году орловская прокуратура выявила нарушения, допущенные при попытке ликвидации Тельченской школы-интерната, а также аналогичного учреждения в Урицком районе.

ИА «Орелград»