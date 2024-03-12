В Орле школьники освоили управление беспилотниками

В регионе подвели итоги соревнований по управлению беспилотными аппаратами.

Орловский государственный университет имени Тургенева обнародовал итоги соревнований по управлению беспилотными авиационными системами «Кибердром.Старт». Они прошли с 12 февраля по 5 марта, впервые среди школьников в возрасте от 8 до 14 лет. Площадкой для соревнований стал Центр коллективной работы Точки кипения ОГУ. Тургенева. В финале приняли участие 15 команд из разных уголков Орловской области, в целом более 50 ребят.

«В финале командам нужно было пройти несколько локаций и показать, как они умеют летать не только в реальности, но и в компьютерной симуляции, продемонстрировать навыки программирования робототехнических систем (РТС) и уровень теоретических знаний», – рассказали в ОГУ. По результатам всех испытаний первые места заняли: «КибердромСтарт. Начальная школа (8-11 лет)» – команда «Электроны» из Отрадинской СОШ; «КибердромСтарт. Взлет (12-14 лет)» – команды «Бравалстарс» из гимназии ОГУ городе Мценске и «Техно-Старт» из Центра творческого развития имени Н.Н. Поликарпова города Ливны.

В ОГУ напомнили, что основной конкурс «Кибердром» проводится с 2019 года. В нем принимают участие ребята в возрасте от 14 до 27 лет, а команды формируются на базе промышленных предприятий и состоят из школьников, студентов и молодых специалистов. Однако в этом году Орловская область стала одним из пяти пилотных регионов, где соревнования были организованы для школьников в возрасте от 8 до 14 лет. Этот трек организован в рамках Всероссийского проекта «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром».

«Основными задачами конкурса являются проверка теоретических знаний участников в области беспилотных авиационных систем, проверка навыков и умений участников управлять в ручном режиме БАС и наземными робототехническими средствами для выполнения различных задач, а также привлечение молодежи к внедрению инновационных технологий для решения перспективных задач в интересах социально-экономического развития Российской Федерации», – говорят в ОГУ.

ИА «Орелград»