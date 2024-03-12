Под Орлом пропал мальчик-павлин

12.3.2024 | 12:31 Новости, Происшествия

Его разыскивает хозяин.

Изначально из частного домовладения, расположенного в деревне Нижняя Лужна (Орловского муниципального округа), исчезли двое экзотических птиц. Владелец павлинов сам рассказал об этом в социальных сетях.

Как сообщает «Орёлтаймс», к настоящему моменту уже найдена девочка-павлин. Птица находилась в 300 метрах от дома. Она прибилась к группе кур, приняв их «за своих».

«Не можем найти мальчика-павлина. Он ещё молодой, поэтому пышного хвоста у него ещё нет», – рассказал хозяин птиц.

Тех, кто обнаружит павлина, просят звонить на номер 8 (910) 208-58-33. Владелец обещает вознаграждение.

ИА «Орелград»


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