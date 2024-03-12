Под Орлом открыли мемориальную доску участнику СВО

Также о Евгении Подрезове будет напоминать Парта Героя.

Церемония прошла в Кромской средней школе. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Мемориальные объекты установлены в честь Евгения Подрезова – выпускника общеобразовательного учреждения, погибшего в ходе специальной военной операции. Это произошло в октябре минувшего года.

Кроме того, в школе открыли зал «Памяти и Славы». Здесь представлена фотохроника военных лет, стенды, посвящённые Героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции, которые ушли из жизни при исполнении воинского долга.

Как пояснили чиновники, в зале будут проходить уроки мужества, а также проводиться экскурсии.

ИА «Орелград»