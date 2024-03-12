В Орле нашли место повреждения троллейбусной сети

Неполадку обещают устранить в ближайшие дни.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Место поломки находится в Заводском районе на улице Гагарина. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы. Их проводит бригада службы энергохозяйства «Трамвайно-троллейбусного предприятия».

Как рассказала начальник службы Ольга Гаголкина, авария произошла на тяговой подстанции №11. Причиной стал износ кабеля.

«Работы оказались затруднены большим количеством посторонних коммуникаций, а также мерзлотой. Кроме того, рядом с проблемным участком находятся корни близстоящих деревьев», – поделилась орловчанка.

На проблемном месте установят муфту. Затем будет проведено испытание. Рабочие выполнят фазировку остальных жил кабеля и запустят его.

На время проведения работ орловцам рекомендуют пользоваться автобусными или трамвайными маршрутами. Напомним, троллейбусы перестали обслуживать значительную часть Комсомольской улицы ещё с воскресенья.

ИА «Орелград»