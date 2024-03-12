Под Орлом провели конкурс профмастерства среди осужденных

Состязания прошли на территории колонии общего режима в Нарышкино.

В Орловской области прошел конкурс профессионального мастерства, организованный для осужденных. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России, он был организован на территории образовательного учреждения №69. Провел конкурс мастер производственного обучения Руслан Князев. В нем приняли участие осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии общего режима №5, расположенной в поселке Нарышкино. Все они проходят обучение на профессию «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».

«Основной целью конкурса стала проверка практических навыков по кладке столбов в два кирпича, а также создание неполномерных кирпичей и умение работать в бригаде, – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Конкурс состоял из двух этапов: теоретического и практического и оценивался жюри, в состав которого вошли педагогические работники образовательного учреждения».

Сообщается, что в рамках теоретической части осужденные прошли тестирование по материалам профессиональных модулей. И только после этого они на практике продемонстрировать свои навыки, полученные в ходе обучения. По окончании конкурса все его участники получили грамоты. «Конкурсы мастерства помогают определить качество, уровень и усвоение знаний в профессиональной области у обучающихся, а также призваны способствовать совершенствованию организации и содержанию образовательного процесса при подготовке квалифицированных рабочих», – подчеркнули в УФСИН.

Согласно официальным данным, исправительная колония №5 общего режима с участком строгого режима предназначена для мужчин, впервые осужденных к лишению свободы, лимит наполнения – 1201 место. На производственном объекте учреждения осужденные трудятся на швейном производстве. В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие исковые задолженности. В соответствии с действующим законодательством РФ в колонии реализуется право осужденных на получение образования.

Так, в исправительном учреждении функционирует вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. В ней обучаются все осужденные, подлежащие обязательному общему образованию в соответствии со статьей 112 УИК РФ. Также на базе исправительного учреждения действует профессиональное училище. В нем осужденные обучаются профессиям, востребованным на предприятии самой колонии и на рынке труда. Речь идет о таких профессиях, как каменщик, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, оператор швейного оборудования, оператор ЭВМ, стропальщик, токарь, электросварщик ручной сварки.

ИА «Орелград»