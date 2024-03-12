Орловцев позвали на лекторий к «Диктанту Победы»

Жители региона могут заранее освежить свои знания и узнать что-то новое.

Жители Орловской области могут принять участие открытом лектории, организованном в рамках проведения Международной патриотической акции «Диктант Победы». Об этом сообщили в Орловском краеведческом музее. В учреждении напоминают о том, что «Диктант Победы» намечен на 26 апреля 2024 года. Он пройдет во всех регионах России и ряде других стран, центральная площадка – Музей Победы на Поклонной горе. Акция направлена на привлечение россиян и иностранных граждан к изучению военной истории России и ее героического прошлого.

«Во время подготовки к «Диктанту Победы» во всех федеральных округах начинает свою работу Открытый лекторий, который предусматривает проведение десяти еженедельных тематических лекций о том, что происходило на полях сражений в 1944 году, – сообщили в Орловском краеведческом музее. – Лекции пройдут в offline-формате с марта по апрель 2024 года для всех желающих в Музее Победы, 14-ти музеях-участниках Международного проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев, в том числе в Орловском краеведческом музее».

Расписание лекций доступно на сайте музея. Так, 15 марта пройдет лекция №1 на тему: «Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция». Затем с периодичностью один раз в неделю слушателей познакомят с деталями таких стратегических наступательных операций, как Крымская, Выборгско-Петрозаводская, Белорусская «Багратион», Львовско-Сандомирская, Ясско-Кишиневская, Восточно-Карпатская, Прибалтийская, Белградская и Петсамо-Киркенесская. Всего будет прочитано 10 лекций, заключительная прозвучит 25 апреля, то есть накануне проведения самого диктанта.

Таким образом, посетители музеев получат возможность дополнительно подготовиться к участию в «Диктанте Победы». Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Напомним, что «Диктант Победы» проводится ежегодно с 2019 года по инициативе оргкомитета «Наша Победа». Все желающие могут проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»