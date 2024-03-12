В Орле отключат горячую воду в 46 домах

Это произойдёт 13 и 14 марта.

Информацию сообщили в орловском филиале АО «Квадра».

Отключения связаны с плановыми проверками бойлеров центральных тепловых пунктов. Они будут проходить с 9:00 до 13:00.

13 марта в это время горячей воды не будет по адресам:

Октябрьская, 132-А, 134, 136;

Горького, 115, 117;

Новосильская, 2, 6, 8;

переулок Речной, 11;

набережная Дубровинского, 58;

Металлургов, 14-А, 22, 22-А, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 75;

Рощинская, 9-А, 11, 13а, 15, 15-А, 17, 17-А, 19, 21, 23, 25;

Андрианова, 5, 7;

Костомаровская, 1, 3, 5.

Планы на 14 марта:

Революции, 30, 34;

Песковская, 19;

Советская, 34;

Раздольная, 84;

Металлургов, 54;

бульвар Победы, 1, 2, 4.

ИА «Орелград»