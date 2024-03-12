В Орле отключат горячую воду в 46 домах

Это произойдёт 13 и 14 марта.
Информацию сообщили в орловском филиале АО «Квадра».
Отключения связаны с плановыми проверками бойлеров центральных тепловых пунктов. Они будут проходить с 9:00 до 13:00.
13 марта в это время горячей воды не будет по адресам:
- Октябрьская, 132-А, 134, 136;
- Горького, 115, 117;
- Новосильская, 2, 6, 8;
- переулок Речной, 11;
- набережная Дубровинского, 58;
- Металлургов, 14-А, 22, 22-А, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 75;
- Рощинская, 9-А, 11, 13а, 15, 15-А, 17, 17-А, 19, 21, 23, 25;
- Андрианова, 5, 7;
- Костомаровская, 1, 3, 5.
Планы на 14 марта:
- Революции, 30, 34;
- Песковская, 19;
- Советская, 34;
- Раздольная, 84;
- Металлургов, 54;
- бульвар Победы, 1, 2, 4.
ИА «Орелград»