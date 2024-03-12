В Орле отключат горячую воду в 46 домах

12.3.2024 | 15:11 ЖКХ, Новости

Это произойдёт 13 и 14 марта.

Фото: ИА «Орёлград»

Информацию сообщили в орловском филиале АО «Квадра».

Отключения связаны с плановыми проверками бойлеров центральных тепловых пунктов. Они будут проходить с 9:00 до 13:00.

13 марта в это время горячей воды не будет по адресам:

  • Октябрьская, 132-А, 134, 136;
  • Горького, 115, 117;
  • Новосильская, 2, 6, 8;
  • переулок Речной, 11;
  • набережная Дубровинского, 58;
  • Металлургов, 14-А, 22, 22-А, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 75;
  • Рощинская, 9-А, 11, 13а, 15, 15-А, 17, 17-А, 19, 21, 23, 25;
  • Андрианова, 5, 7;
  • Костомаровская, 1, 3, 5.

Планы на 14 марта:

  • Революции, 30, 34;
  • Песковская, 19;
  • Советская, 34;
  • Раздольная, 84;
  • Металлургов, 54;
  • бульвар Победы, 1, 2, 4.

ИА «Орелград»


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