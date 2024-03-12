В «Орловском полесье» заметили пролётных лебедей

12.3.2024 | 14:23 Новости, Общество

Это первый случай в этом году.

Фото: vk.com/public152893260

Новость опубликовали в группе Национального парка «ВКонтакте».

Весной птицы, в том числе, лебеди, возвращаются с зимовки к своим обычным местам гнездования. «Орловское полесье» становится для них транзитной станцией, где они набираются сил перед завершением пути.

«Самые заметные и красивые из перелетных птиц – лебеди», – отметили в Национальном парке.

Впрочем, в «Полесье» находят временный приют и другие виды пернатых. При этом «на постоянном месте жительства» в парке обитает 174 вида птиц.

Напомним, в этом году «Орловскому полесью» исполнилось 30 лет.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования