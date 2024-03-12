В «Орловском полесье» заметили пролётных лебедей

Это первый случай в этом году.
Новость опубликовали в группе Национального парка «ВКонтакте».
Весной птицы, в том числе, лебеди, возвращаются с зимовки к своим обычным местам гнездования. «Орловское полесье» становится для них транзитной станцией, где они набираются сил перед завершением пути.
«Самые заметные и красивые из перелетных птиц – лебеди», – отметили в Национальном парке.
Впрочем, в «Полесье» находят временный приют и другие виды пернатых. При этом «на постоянном месте жительства» в парке обитает 174 вида птиц.
Напомним, в этом году «Орловскому полесью» исполнилось 30 лет.
ИА «Орелград»