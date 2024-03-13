Более 10% орловцев страдают эндокринными заболеваниями

Правительство региона представило анализ заболеваемости сахарным диабетом.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило региональную программу «Борьба с сахарным диабетом». Ощутимые результаты она должна принести уже к 2025 году. В качестве обоснования необходимости принятия программы власти опубликовали анализ заболеваемости. Согласно ему, общее число эндокринных заболеваний, зарегистрированных в регионе, составляет 88 480 случаев. На постоянном диспансерном наблюдении при этом состоят 49 826 орловцев.

Сообщается, что в структуре частоты распространения заболеваемости эндокринной системы сахарный диабет занимает 41,5 процента, болезни щитовидной железы – 29 процентов, ожирение – 15,4 процента. Число больных с сахарным диабетом ежегодно растет, отмечают власти, но говорят, что это соответствует общемировым тенденциям. Показатель заболеваемости сахарным диабетом в регионе держится на уровне 5,2 тысячи случаев на 100 тысяч населения, что соответствует общероссийскому уровню – 5,3 тысячи случаев на каждые 100 тысяч жителей России.

В соответствии с приказом департамента здравоохранения в Орловской области была проведена выверка данных, охватившая 90 процентов медорганизаций. Действующий регистр полностью актуален в отношении детей, больных сахарным диабетом. По его данным, в 2023 году общее количество больных сахарным диабетом в регионе составило 29 597 человек, из них с сахарным диабетом 2-го типа – 27 717 человек, 1-го типа – 1736 человек. Также по данным регистра в Орловской области на 1 января 2024 года было зарегистрировано 6 человек с гестационным диабетом, 23 человека с другими типами диабета, у 42 человек было выявлено нарушение толерантности к глюкозе, у 73 человек – нарушение гликемии натощак.

«Несовпадение данных регистра по взрослому населению с данными ряда форм связано с тем, что часть пациентов не регулярно посещает лечебные учреждения, – объясняют в правительстве. – В 70-80 процентах случаев сахарный диабет приводит к развитию сердечно-сосудистых, цереброваскулярных заболеваний, патологии органа зрения. Это повышает риск развития заболеваний сердца в 2 раза, слепоты – в 10 раз, гангрены и ампутаций нижних конечностей – в 15-40 раз».

Такие поздние осложнения диабета, как ретинопатия, нефропатия, синдром диабетической стопы, полинейропатия, в документе названы главными причинами инвалидизации больных сахарным диабетом. Основной причиной смерти при сахарном диабете 2-го типа являются сердечно-сосудистые осложнения. Власти региона подчеркивают, что все орловские врачи-эндокринологи в работе используют современные методы диагностики, лекарственные препараты и методики лечения. Лечение всех основных нозологий проводится в соответствии со «Стандартами специализированной медицинской помощи 2021 года».

ИА «Орелград»