Мэрия Орла объявила о возобновлении троллейбусного движения

13.3.2024 | 9:15 Новости, Общество

Электротранспорт снова будет ходить по Комсомольской.

Фото: ИА “Орелград”

Такая информация появилась в соцсетях городской администрации.

«Кабель, питающий контактную сеть троллейбуса по улице Комсомольская, восстановлен. Испытание прошло успешно. Троллейбусное движение в Заводском районе запущено», – заявили официальные представители властей Орла.

Напомним, троллейбусы не обслуживали участок между автовокзалом и «Трилистником» с вечера воскресенья.

Накануне стало известно, что проблемный участок контактной сети находится на улице Гагарина. Там велись ремонтные работы, осложнённые возрастом коммуникаций, а также погодными условиями.

ИА «Орелград»


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