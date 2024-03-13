Клычков реорганизовал «Медтехнику»

Предприятие больше не будет носить статус государственного.

Губернатор Андрей Клычков постановил реорганизовать государственное унитарное предприятие Орловской области «Медтехника». Оно будет преобразовано в бюджетное учреждение Орловской области «Медтехника». Из преамбулы документа следует, что принят он в соответствии с Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Законом «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Орловской области».

Основной целью деятельности бюджетного учреждения «Медтехника» губернатор определил: осуществление деятельности по обеспечению поддержания в надлежащем состоянии медицинских изделий, медицинского оборудования, медицинской техники и вспомогательных технических средств, закрепленных за бюджетными учреждениями здравоохранения Орловской области. Функции и полномочия учредителя в отношении реорганизуемого предприятия возложены на региональный департамент здравоохранения.

Ему поручено: до 1 августа 2024 года осуществить организационно-правовые мероприятия по реорганизации ГУП ОО «Медтехника»; в установленном порядке сформировать государственное задание для бюджетного учреждения «Медтехника» и утвердить его устав; до 30 июня 2024 года подготовить предложения в департамент финансов в части увеличения бюджетных ассигнований для предоставления их БУ ОО «Медтехника». В последнем случае речь идет о казенных субсидиях на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ, а также субсидий на иные цели.

Департаменту государственного имущества и земельных отношений Андрей Клычков поручил внести соответствующие изменения в реестр имущества Орловской области. Руководству предприятия предписано обеспечить подачу в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомления о начале процедуры реорганизации. Информация о реорганизации также должна быть опубликована в СМИ.

К слову, в 2023 году «Медтехнику» проверяла администрация губернатора и правительства Орловской области. В результате было выявлено 231 нарушение. Большая их часть была связана с оформлением командировок. Из отчета о проверке следует, что в нарушение «Положения о служебных командировках» предприятием в 2022 году были неправомерно выплачены суточные за двухдневные командировки работников, которые фактически были однодневными. Всего было вскрыто 180 таких нарушений.

Также было установлено, что в нарушение постановления правительства «О мерах по совершенствованию управления государственными унитарными предприятиями Орловской области» директору предприятия была необоснованно выплачена премия по итогам финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал 2022 года, при фактическом убытке предприятия. Также в 26 случаях при фактически убыточной работе директором в 2022 году были произведены премиальные выплаты работникам в связи с юбилейными датами и к праздничным дням, что в администрации губернатора тоже сочли нарушением.

ИА «Орелград»