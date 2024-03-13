Долги орловского бизнеса превысили 96 миллиардов рублей

Просроченные обязательства составили почти 2,7 миллиарда.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-декабре 2023 года рассказал Орелстат. По оперативным данным, кредиторская задолженность регионального бизнеса на конец декабря 2023 года составила 96,307 миллиарда рублей. Просроченная доля составила 2,696 миллиарда рублей, или 2,8 процента от общей суммы кредиторской задолженности. Для сравнения, на конец 2022 года доля просроченных обязательств составляла 4,4 процента, то есть в этом отношении дела у орловских предпринимателей заметно улучшились.

Аналитики Орелстата также подсчитали, что на конец 2023 года суммарная задолженность по обязательствам орловских организаций, по оперативным данным, составила 232,4 миллиарда рублей. Из этой суммы просроченная доля обязательств составила 5,2 миллиарда рублей, или 2,2 процента от общей суммы задолженности (на конец 2022 года доля «просрочки» составляла 3,2 процента, на конец ноября 2023 года – 2,3 процента).

«Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на конец 2023 года, по оперативным данным, составила 136,1 миллиарда рублей, в том числе просроченная – 2,5 миллиарда рублей, или 1,8 процента от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец 2022 года – 2,4 процента, на конец ноября 2023 года – 1,9 процента)», – сообщает также Орелстат.

Кстати, просроченные долги перед кредиторами в Орловской области имеют всего 19 организаций, или 6,7 процента от их общего количества. В то же время 60 организаций, или 21,2 процента, имеют просроченную дебиторскую задолженность, то есть деловые партнеры не спешат расплачиваться с ними по счетам. А в целом по области дебиторская задолженность по состоянию на конец 2023 года оценивается статистиками в 94 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда рублей – это просроченные обязательства.

ИА «Орелград»