В Орле началось строительство дома у колледжа культуры

Несмотря на протесты вуза и местных жителей.

Строители готовят площадку между общежитием ОГИК и колледжем культуры. Появились ограждения и предупреждения. Разрешение на строительство дома №3б по улице Матросова выдано ООО «Вертикаль С» в октябре 2023 года, сообщили на запрос «Орелграда» в областном управлении градостроительства. (Позже компания сменила название на «СЗ «Вертикаль С»). Здание будет 15-этажным, в том числе один подземный. Площадь застройки – 533,5 кв. м.

Изначально, в 2019 году, землю сдали в аренду под строительство офиса. Участок площадью 2667 кв. метров получил единственный участник аукциона – некто Н. Караиванов, писала «Красная строка». В 2020 году появилось сооружение сомнительного вида, введено в эксплуатацию. После этого земля была выкуплена у города и перепродана ООО «Вертикаль С» (А. Петров).

Многоэтажку на Матросова пришлось проводить через публичные слушания. Планируемый дом не помещался в границах участка (57:25:0010401:307), поэтому потребовалось согласовать отступ с северо-западной стороны – не шесть метров, а два. Нормы озеленения предложили соблюсти за счет земель общего пользования. И самое главное, потребовалось народное одобрение возведения на земле под офисы – жилья. В 2021 году говорили, что построят 12-этажный дом. Однако областная комиссия по землепользованию и застройке отказала в согласовании из-за несоответствия техническим регламентам, а также нарушения норм жилищного и земельного законодательств. Собственник обратился в суд и отбился от претензий чиновников. Подробности есть в группе «Новостройки Орла». Ни близость к учреждениям образования, ни вопросы с пожарным проездом, ни трансформаторная подстанция и сосредоточие линий коммуникаций не признаны весомым аргументом против.

После погружения в тему возникает вопрос: администрация Орла не заметила, что ее «ввели в заблуждение» как минимум на 18 млн рублей на перепродаже участка? А потом еще поставили в невыгодное положение: чиновники вынуждены оправдываться в соцсетях, когда орловцы критикуют планы по застройке в столь сложном месте.

А.И. Петров встречается в контексте ряда спорных объектов. На улице Матросова стоит дом №9. Многоэтажка возведена на участке площадью 5 991.91 кв. м., на месте спортивных площадок СПТУ. Дом строила ГК «Стройинвест». Экс-директор ранее упомянутой «Вертикаль С» Петров Андрей Иванович руководил и компанией «Орелстройинвест». Также являлся соучредителем.

На улице 8 Марта дом №10 трансформировался из двухэтажного “выставочного центра” в восьмиэтажку. Итоговая площадь участка под домом – 6 368.90 кв. м. У истоков объекта стояло «Стройинвест», завершала возведение «Вертикаль С». Преобразование проекта в 2017 году столкнулось с негативом со стороны жителей соседних домов.

ИА “Орелград”