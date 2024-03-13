Около 5500 орловцев добились сохранения прожиточного минимума

Ходатайства этих граждан удовлетворила служба судебных приставов.

В Орловской области в 2023 году было удовлетворено 5494 ходатайства должников о сохранении прожиточного минимума. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Напомним, что закон дает право должникам защитить, по сути, часть своих средств от принудительного взыскания. Впрочем, такое право дано всем. К примеру, оно не распространяется на исполнительные документы о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

«Обращаем внимание жителей региона, что в рамках исполнительного производства прожиточный минимум сохраняется только по ходатайству должника, – говорят в пресс-службе Управления ФССП. – Подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства с помощью портала Госуслуг либо лично, обратившись с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство».

В частности, на сайте Госуслуг размещен ведомственный сервис службы судебных приставов, предназначенный для подачи ходатайств. Кроме того, как напоминают в УФССП, помочь с заполнением заявления должникам может робот Макс. При обращении за помощью к виртуальному помощнику надо будет указать цель: «прожиточный минимум». А в целом для подачи заявления необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором должник хочет сохранять положенный ему прожиточный минимум.

«К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода, – пояснили в УФССП. – Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или лица, находящиеся на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его необходимо приложить к заявлению. Судебный пристав рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения».

УФССП России по Орловской области также рекомендует гражданам быть внимательными при получении информации о наличии задолженности в Интернете, а также при ее оплате в электронном виде. Пользоваться следует только проверенной информацией из официальных источников. К примеру, узнать достоверную информацию о долгах и наличии исполнительного производства можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте УФССП. Сделать это можно и в личном кабинете на портале Госуслуг.

«Для этого в сервисе «Банк данных исполнительных производств» в строке поиска необходимо ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения гражданина, либо название и адрес организации, либо номер исполнительного производства, – подсказали в ведомстве. – В случае наличия задолженности на экране отобразится вся необходимая информация о возбужденном исполнительном производстве, включая контактный номер телефона судебного пристава, вид исполнительного документа, его номер, наименование органа, выдавшего данный документ и сумма непогашенной задолженности».

ИА «Орелград»