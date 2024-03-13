Глазуновская ЦРБ задолжала полтора миллиона

13.3.2024 | 12:30 Медицина, Новости

Учреждение не расплатилось с частным бизнесом вовремя.

Фото: гцрб.рф

Нарушение выявила районная прокуратура.

Оказалось, что «Глазуновская центральная районная больница» затянула с оплатой уже исполненных государственных контрактов. Частные предприниматели недополучили около полутора миллионов рублей.

Известно, что деньги полагались за поставку автомобиля, а также за информационное сопровождение медицинской деятельности. Прокуратура внесла в адрес главного врача учреждения представление.

На данный момент задолженность перед хозяйствующими субъектами погашена. Ранее стало известно, что администрация Ливенского района покупает за счёт местного бюджета брутальный внедорожник.

ИА «Орелград»


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