Глазуновская ЦРБ задолжала полтора миллиона

Учреждение не расплатилось с частным бизнесом вовремя.

Нарушение выявила районная прокуратура.

Оказалось, что «Глазуновская центральная районная больница» затянула с оплатой уже исполненных государственных контрактов. Частные предприниматели недополучили около полутора миллионов рублей.

Известно, что деньги полагались за поставку автомобиля, а также за информационное сопровождение медицинской деятельности. Прокуратура внесла в адрес главного врача учреждения представление.

На данный момент задолженность перед хозяйствующими субъектами погашена. Ранее стало известно, что администрация Ливенского района покупает за счёт местного бюджета брутальный внедорожник.

ИА «Орелград»