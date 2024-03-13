Губернатор поручил совершенствовать взаимодействие при атаках террористов

13.3.2024 | 12:55 Закон и порядок, Новости, Происшествия, СВО

Тема обсуждалась на заседании Оперативного штаба Орловской области.

Фото: Андрей Клычков

Оно прошло сегодня в региональной администрации. Как обычно, в нём участвовал глава исполнительной власти региона, а также руководители управлений различных силовых структур.

Андрей Клычков отметил, что в регионе разработан порядок взаимодействия служб и ведомств при террористических атаках. Однако, по мнению губернатора, он нуждается в дальнейшем улучшении.

«Данный порядок необходимо совершенствовать, в том числе, алгоритм прохождения сигнала оповещения между взаимодействующими структурами при атаке беспилотного летательного аппарата», – подчеркнул Клычков.

Напомним, накануне, по данным Минобороны, над Орловщиной сбили 2 вражеских беспилотника. Также был атакован объект топливно-энергетического комплекса. В связи с этим эвакуировали 17 человек.

ИА «Орелград»


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