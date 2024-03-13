В Орле у моста Дружбы нашли ружьё

Его передали в Росгвардию.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, находку сделал 44-летний орловец. Мужчина гулял по набережной и обратил внимание на металлический предмет, торчавший из сугроба.

Оказалось, что это гладкоствольное двуствольное ружье. Предположительно, оно использовалось для охоты. Оружие было повреждено коррозией.

Орловец сдал «ствол» в Росгвардию. Сейчас сотрудники ведомства уточняют его техническое состояние. После экспертизы мужчину вознаградят выплатой в восемь тысяч рублей.

Всего только с начала этого года орловцы передали в ведомство 18 единиц незарегистрированного оружия.

ИА «Орелград»