В Орле у моста Дружбы нашли ружьё

13.3.2024 | 12:01 Закон и порядок, Новости

Его передали в Росгвардию.

Фото: 57.rosguard.gov.ru (иллюстративное)

Как рассказали в пресс-службе ведомства, находку сделал 44-летний орловец. Мужчина гулял по набережной и обратил внимание на металлический предмет, торчавший из сугроба.

Оказалось, что это гладкоствольное двуствольное ружье. Предположительно, оно использовалось для охоты. Оружие было повреждено коррозией.

Орловец сдал «ствол» в Росгвардию. Сейчас сотрудники ведомства уточняют его техническое состояние. После экспертизы мужчину вознаградят выплатой в восемь тысяч рублей.

Всего только с начала этого года орловцы передали в ведомство 18 единиц незарегистрированного оружия.

ИА «Орелград»


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