В Орле у моста Дружбы нашли ружьё

Его передали в Росгвардию.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, находку сделал 44-летний орловец. Мужчина гулял по набережной и обратил внимание на металлический предмет, торчавший из сугроба.
Оказалось, что это гладкоствольное двуствольное ружье. Предположительно, оно использовалось для охоты. Оружие было повреждено коррозией.
Орловец сдал «ствол» в Росгвардию. Сейчас сотрудники ведомства уточняют его техническое состояние. После экспертизы мужчину вознаградят выплатой в восемь тысяч рублей.
Всего только с начала этого года орловцы передали в ведомство 18 единиц незарегистрированного оружия.
ИА «Орелград»