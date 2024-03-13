Орловец украл у соседа сноуборд

Преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Кража произошла в Советском районе Орла. Дорогостоящий спортивный снаряд хранился в кладовой в одном из многоквартирных домов.

Владелец помещения обнаружил, что дверь взломана, а сноуборд похищен. Стоимость снаряда составляла около 20 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию. Было возбуждено дело по статье «кража». Сотрудники уголовного розыска городского Управления МВД провели комплекс мероприятий и установили личность подозреваемого и местонахождение сноуборда.

Оказалось, что, по текущей версии следствия, орловца обокрал жилец того же дома. Известно, что ему 31 год. У мужчины изъяли похищенный снаряд. После завершения следственных действий сноуборд будет возвращён владельцу.

Пока что подозреваемый остаётся на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»