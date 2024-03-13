Какие нарушения вскрыли при строительстве ФОКа в Орле

Плановую проверку в отношении генподрядчика провела администрация губернатора.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала отчет о результатах плановой выездной проверки казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик». Она охватила период с 1 января 2022 года по 30 сентября 2023 года и была проведена еще в конце прошлого года, но отчет о ней обнародован только сейчас. В ее рамках проверялось соблюдение требований законодательства РФ при капитальном строительстве объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в городе Орле». Проект финансируется в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта».

Из отчета администрации губернатора следует, что в нарушение Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная максимальная цена контракта на строительство объекта была «определена и обоснована с превышением». В частности, цена контракта на поставку шкафов и стеллажей металлических была определена с использованием коммерческих предложений, не содержащих технических характеристик, установленных в контракте. То есть устанавливалась она по предложениям, не соответствующим условиям планируемой закупки, а также без учета коммерческих и финансовых условий.

В нарушение статьи 94 ФЗ №44, по мнению проверяющих, учреждением были приняты работы, не прошедшие проверку достоверности определения сметной стоимости объекта. Серьезные вопросы у проверяющих вызвали изменения, которые вносились в проектно-сметную документацию, в том числе отсутствие дат, из-за чего оказалось невозможно определить время внесения изменений. При этом, как следует из акта проверки, изменения вносились при отсутствии разрешения автора проекта, что является нарушением требований Гражданского кодекса РФ,

Проверяющие выявили факты приемки работ, по которым изменения в графическую часть проектно-сметной документации не были внесены, и приемки работ, фактически выполненных до внесения изменений в проектно-сметную документацию, но принятых после их внесения. Выявлена и приемка работ, выполненных и принятых до внесения изменений в ПСД, а затем повторно принятых после внесения изменений. С нарушениями, по мнению проверяющих, были приняты и оплачены работы по гладкой облицовке стен, столбов, пилястр и откосов – без карнизных плинтусных и угловых плиток, без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей.

Из акта также следует, что в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и проектно-сметной документации учреждением были приняты и оплачены невыполненные работы и работы, не соответствующие условиям контракта. По итогам проверки учреждению было направлено представление об устранении нарушений и принятии мер к устранению причин и условий выявленных нарушений. Копия представления была направлена в департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

ИА «Орелград»