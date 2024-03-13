Орловский губернатор создал «лесной совет»

Новый орган будет следить за развитием лесного хозяйства Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков создал управляющий совет по реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Орловской области» и утвердить его состав. Соответствующее распоряжение было принято в целях повышения эффективности управления реализацией указанной программы. Кстати, оно распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года. Контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора по развитию агропромышленного комплекса.

А сам совет возглавил Александр Насонов, начальник регионального управления лесами. В документе он назван ответственным исполнителем государственной программы «Развитие лесного хозяйства Орловской области». Его пост называется «руководитель управляющего совета». В состав совета губернатор включил еще пять человек, все они являются сотрудниками все того же управления лесами. Например, заместителем руководителя управляющего совета назначена Татьяна Филонова, начальник отдела бюджетного планирования и финансирования управления лесами.

Указанная лесная программа в январе 2024 года была актуализирована. Стартовала она еще в 2013 году и была рассчитана на 10 лет. Однако правительство региона продлило ее действие до 2029 года. Общий объем финансирования программы составляет 559,5 миллиона рублей. Ее основная цель заключается в обеспечении воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов к объему вырубленных и погибших лесов. Другая заявленная цель звучит так: повышение эффективности ведения лесного хозяйства, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов, обеспечение кадрового развития лесного хозяйства, а также обеспечение комфортной и безопасной среды для жителей Российской Федерации.

В ходе реализации программы предусматривается обеспечить: в экономической сфере – эффективное управление лесным сектором экономики региона; в экологической сфере – благоприятную окружающую среду для граждан, сохранение биосферной роли лесов Орловской области и биологического разнообразия; в социальной сфере – рост уровня жизни граждан, жизнь и деятельность которых связаны с лесом, и устойчивое социально-экономическое развитие региона.

Общая площадь земель лесного фонда на территории Орловской области составляет 173,2 тысячи га, из них покрытые лесной растительностью земли занимают 106,2 тысячи га. В регионе функционирует 48 лесопожарных формирований. Из паспорта программы следует, что в Орловской области уже достигнут 100-процентный баланс между лесовосстановлением и выбытием лесов от вырубок и гибели, что позволило поддержать лесистость региона на оптимальном уровне и сохранить экологический потенциал лесов.

Например, в 2022 году на территории области была проведена посадка леса на площади 74 га, в том числе: площадь искусственного лесовосстановления – 64 га, площадь комбинированного лесовосстановления – 10 га. В целях сохранения молодых сеянцев от сорной растительности были проведены агротехнические уходы за лесными культурами на площади 311 га, заготовлено более 2 тонн желудя, в лесных питомниках выращено свыше 400 тысяч сеянцев. В экологических акциях приняло участие более 10 тысяч человек, высадивших более 80 тысяч деревьев.

ИА «Орелград»