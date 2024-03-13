Ливенский район покупает брутальный внедорожник

Haval Dargo обойдётся Орловщине в 3,36 миллиона.

Любопытные торги провело Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района Орловской области. Чиновники решили приобрести Haval Dargo – дорогостоящий китайский внедорожник.

В конкурсе участвовали целых семь компаний. В итоге победило предложение с ценой в 3 миллиона 363 тысячи 636 рублей 65 копеек. Это примерно на 180 тысяч рублей ниже стартовой суммы.

Покупка будет оплачена из бюджета района. Товар должен быть поставлен через 10 дней после заключения контракта. Впрочем, допускается его замена на эквивалентный автомобиль.

Напомним, что бюджет Ливенского района в этом году принят с дефицитом в 19,2 миллиона рублей. Планируемые доходы составляют 834,8 миллионов, расходы – 854 миллиона.

На официальном сайте Haval данная модель описывается как обладающая «брутальной внешностью». Также упоминается про «страсть к путешествиям», «ультрасовременное оснащение» и «любовь к инновациям и комфорту».

ИА «Орелград»