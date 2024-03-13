В Орле военные и аграрии получат налоговые льготы

13.3.2024 | 6:40 Новости, Общество, Экономика

В основном преференции представляются в автоматическом режиме.

Фото: ИА «Орелград»

С начала текущего года на территории Орловской области льготы по имущественным налогам предоставлены уже почти 2000 физических лиц и примерно 600 организациям. Такие сведения предоставили в пресс-службе регионального Управления ФНС России. Среди физических лиц, то есть простых граждан, в основном преференции получают пенсионеры, предпенсионеры и инвалиды. Основными получателями льгот по имущественным налогам среди юридических лиц являются бюджетные организации образования, культуры, искусства, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, а также органы местного самоуправления.

«В основном льготы представляются в автоматическом режиме на основе сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, – говорят в Управлении ФНС по региону. – Однако некоторым категориям граждан все же необходимо представлять заявление. Это одиноко проживающие пенсионеры, зарегистрированные в городе Орле, военнослужащие, пенсионеры ФСО, МВД и Росгвардии, владельцы сельскохозяйственной техники и индивидуальные предприниматели».

Кстати, областная налоговая служба рекомендует перечисленным налогоплательщикам представить заявление и документы, подтверждающие право на льготу, не позднее 1 апреля 2024 года. Это позволит избежать потенциальных ошибок и корректно рассчитать сумму имущественных налогов с учетом преференций. Подать заявление и пакет документов можно несколькими способами. Например, их примут в любом налоговом органе или МФЦ. Направить документы также можно по почте или через личный кабинет налогоплательщика.

«Проверить право на применение налоговой льготы поможет интернет-сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», – рекомендует налоговая служба региона.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования