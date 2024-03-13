В Орле военные и аграрии получат налоговые льготы

В основном преференции представляются в автоматическом режиме.

С начала текущего года на территории Орловской области льготы по имущественным налогам предоставлены уже почти 2000 физических лиц и примерно 600 организациям. Такие сведения предоставили в пресс-службе регионального Управления ФНС России. Среди физических лиц, то есть простых граждан, в основном преференции получают пенсионеры, предпенсионеры и инвалиды. Основными получателями льгот по имущественным налогам среди юридических лиц являются бюджетные организации образования, культуры, искусства, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, а также органы местного самоуправления.

«В основном льготы представляются в автоматическом режиме на основе сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, – говорят в Управлении ФНС по региону. – Однако некоторым категориям граждан все же необходимо представлять заявление. Это одиноко проживающие пенсионеры, зарегистрированные в городе Орле, военнослужащие, пенсионеры ФСО, МВД и Росгвардии, владельцы сельскохозяйственной техники и индивидуальные предприниматели».

Кстати, областная налоговая служба рекомендует перечисленным налогоплательщикам представить заявление и документы, подтверждающие право на льготу, не позднее 1 апреля 2024 года. Это позволит избежать потенциальных ошибок и корректно рассчитать сумму имущественных налогов с учетом преференций. Подать заявление и пакет документов можно несколькими способами. Например, их примут в любом налоговом органе или МФЦ. Направить документы также можно по почте или через личный кабинет налогоплательщика.

«Проверить право на применение налоговой льготы поможет интернет-сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», – рекомендует налоговая служба региона.

ИА «Орелград»