Орловские госучреждения не нуждаются в рекламе

В Орле начитали 329 рекламных щитов.

Столько разрешений выдано на начало текущего месяца. Документы оформлялись на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Кроме того, ещё 59 разрешений оформлено в других муниципальных образованиях Орловской области.

На официальном портале региона размещён соответствующий реестр. Основную часть разрешений оформляли представители бизнеса (как крупного, вроде АО «Корпорация «Гринн», так и различных ИП).

Реже арендаторами рекламных мест становились частные лица. А единственным государственным учреждением, которое решилось на наружную рекламу, стал Орловский аграрный университет имени Парахина. Вуз продлил аренду двух щитов, расположенных у дома по 1-й Посадской, 4/6 (при повороте на Тургеневский мост).

«Рекламная конструкция, установленная или эксплуатируемая без разрешения, подлежит демонтажу», – напомнили в пресс-службе губернатора и правительства области.

ИА «Орелград»