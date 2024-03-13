Ушёл из жизни орловский пожарный Юрий Ивашин

Похороны состоятся в эту пятницу.

Новость сообщил «Первый областной».

Ивашин являлся легендой орловского Управления МЧС. Его допускали к тушению пожаров ещё в несовершеннолетнем возрасте. На счету орловца – множество спасённых человеческих жизней.

Юрий Ивашин служил в Государственной противопожарной службе с 1979 по 2013 год. Однако был вынужден уйти на покой из-за состояния здоровья – в звании полковника. Он прошел длинный путь от рядового пожарного до заместителя начальника отряда федеральной противопожарной службы по Орловской области, возглавлял службу пожаротушения.

Прощание со знаменитым орловцем пройдёт 15 марта, в эту пятницу, на Наугорском шоссе в Храме Казанской Божией Матери. Начало в 11 часов.

Ранее в этом году скончалась супруга Юрия – известная орловская журналистка и чиновница Марина Ивашина.

ИА «Орелград»