В Орле оборудовали новый пешеходный переход

Он находится на Комсомольской улице.

«Зебру» обустроили у школы №28. Об этом сообщил региональный штаб «Общероссийского народного фронта».

Переход оборудовали по просьбам общественников. Перед этим в ОНФ обращались орловцы, проживающие вблизи остановок общественного транспорта «Уют» и «Ботаника».

Они рассказали о постоянной опасности, которой подвергаются дети из школ №28 и №34, а также из детского садика №71. Им приходилось переходить дорогу по проезжей части.

Ранее, около двух лет назад, ОНФ уже поднимал данный вопрос. Теперь проблему решили. На бойком месте установили знаки и ограничили скорость. В ближайшее время здесь появится и «лежачий полицейский».

Напомним, данный участок ремонтировали в ходе масштабной реконструкции отрезка улицы, расположенной между Карачевским и Кромским шоссе. Эти работы до сих пор не завершены.

ИА «Орелград»