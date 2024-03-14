Клычков сообщил об усилении мер безопасности во время концерта

14.3.2024 | 11:54 Новости, Общество

14 марта на площади Ленина в Орле выступит Хор Турецкого.

Фото: Хор Турецкого

Благотворительный концерт проводится при поддержке правительства Орловской области, отмечают в группе коллектива. Начало запланировано на 19 часов.

«Мы – Россия!»  Действительно, в этих двух словах, ответ всем западным товарищам, в кавычках, всем их потугам, – прокомментировал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях. – Думаю, что это будет хороший такой предвесенний подарок. Меры безопасности, конечно, будут повышенные, но, уверен, что это понравится нашим жителям и гостям города. Поэтому приглашаю всех, приходите на площадь. Я тут буду», – пообещал Андрей Клычков.

У площади Ленина с утра ограничены парковка и стоянка.

«Поем любимые песни, танцуем, наполняемся волшебной энергетикой музыки и человеческого общения, наслаждаемся весной», – призывают артисты в анонсе концентра.

ИА “Орелград”


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